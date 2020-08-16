У Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка щодо виборів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського назвали його заяви "свідомим нагнітанням"

Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито "наказує" провести нові вибори, є брехнею. Київ також знову дорікнув Мінськ у видачі "вагнерівців" російській стороні.

Про це йдеться у заяві Офісу президента України в Telegram.

Зокрема, у президента України Володимира Зеленського порадили Лукашенку бути коректним і виваженим в публічних формулюваннях, "незалежно від того, в якому емоційному стані перебуваєш".

"Однак сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта брехня. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Або навіть не так: при чому тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?", - відзначили в Офісі.

Підкреслюється, що Україна не втручається у вирішення питань про вибори. При цьому українська сторона відзначає, що несправедливі звинувачення на адресу керівництва іншої країни може викликати ще більшу недовіру всередині самої Білорусі.

"По-третє, офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши "вагнерівців", що історична близькість наших двох народів і принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує. Це, до речі, той же вибір держави, який однозначно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним ", - відзначили в Офісі і додали, що влада Білорусі має поважати права громадян на життя, здоров'я і свободу.

Відзначимо, на сьогоднішньому мітингу в Мінську Лукашенко заявив, що Литва, Латвія, Польща і Україна нібито наказують провести нові вибори в Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко також відкинув можливість нових виборів в країні, заявивши, що НАТО нібито нарощує сили біля кордонів Білорусі.

Раніше Зеленський вже відреагував на видачу Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", назвавши цей вчинок зневагою до довіри української сторони.

