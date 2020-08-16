Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Литвою

Фото: армія Білорусі (mil.by)

Навчання пройдуть з 17 по 20 серпня

Міністерство оборони Білорусі оголосило військові навчання в Гродненській області біля кордону з Литвою. У них візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.

Про це говориться в повідомленні Міноборони Білорусі в Telegram.

Повідомляється, що підрозділи зенітних ракетних полків вже заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону.

"З 17 по 20 серпня у відповідності з планом підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде ряд тактичних навчань з батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони "Гожський" і "Неман"", - йдеться в повідомленні білоруського Міноборони.

Нагадаємо, на сьогоднішньому мітингу в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість проведення нових виборів і заявив, що "натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт".

До цього Лукашенко доручив перекинути десантників до Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.