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НАТО відмовився від пропозиції Польщі відправити миротворців в Україну

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми повинні бути об'єднані, а також повинні надавати підтримку Україні. Водночас у нас є відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати на території України, тому що це буде означати повноцінний конфлікт з російськими збройними силами", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що під час сьогоднішнього саміту НАТО запропонують ввести в Україну миротворчу місію.

Після чого глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив НАТО "наслідками" у випадку введення миротворчої місії в Україну. Він заявив, що це означатиме пряме зіткнення Росії і Альянсу.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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