Лавров пригрозив НАТО "прямим зіткненням" в разі введення Альянсом миротворців в Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив НАТО "наслідками" у випадку введення миротворчої місії в Україну. Він заявив, що це означатиме пряме зіткнення Росії і Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Польські наші колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Сподіваюся, вони розуміють, про що вони ведуть мову. Це буде те саме пряме зіткнення російських і збройних сил НАТО, якого все не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну.

З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

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