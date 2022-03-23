ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лавров пригрозив НАТО "прямим зіткненням" в разі введення Альянсом миротворців в Україну

Новость на русском →
Москва, Середа 23 березня 2022 11:11
Лавров пригрозив НАТО "прямим зіткненням" в разі введення Альянсом миротворців в Україну Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив НАТО "наслідками" у випадку введення миротворчої місії в Україну. Він заявив, що це означатиме пряме зіткнення Росії і Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Польські наші колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Сподіваюся, вони розуміють, про що вони ведуть мову. Це буде те саме пряме зіткнення російських і збройних сил НАТО, якого все не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну.

З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Лавров Війна Росії проти України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум