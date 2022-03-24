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НАТО отказался от предложения Польши отправить миротворцев в Украину

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать миротворческую миссию в Украине как того просили в Варшаве. Он пояснил, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Мы обсуждали ряд вопросов и месседж такой, что мы должны быть объединены, а также должны оказывать поддержку Украине. В то же время у нас есть ответственность обеспечить, что этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией и именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачивать на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами", - сказал Столтенберг.

Напомним, в Польше заявили, что во время сегодняшнего саммита НАТО предложат ввести в Украину миротворческую миссию.

После чего глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО "последствиями" в случае введения миротворческой миссии в Украину. Он заявил, что это будет означать прямое столкновение России и Альянса.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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