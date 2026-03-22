ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В НАТО ожидают от Европы единства в отношении ударов по Ирану

20:35 22.03.2026 Вс
2 мин
В Альянсе сделали ставку на полную поддержку американской кампании на Ближнем Востоке
aimg Сергей Козачук
В НАТО ожидают от Европы единства в отношении ударов по Ирану Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, (Getty Images)

НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Позиция НАТО по Ирану

По данным издания, в интервью программе Face the Nation на канале CBS, Рютте отметил важность консолидации вокруг действий президента Дональда Трампа, несмотря на первоначальное колебание некоторых европейских государств.

Он отметил, что Иран с ядерным оружием был бы прямой угрозой не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно, что мы всегда объединяемся", - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.

Критика со стороны Трампа

Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников в соцсети Truth Social, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Рютте, со своей стороны, призвал к пониманию позиции президента США.

"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", - прокомментировал действия Трампа генсек.

Сравнение с КНДР

В Альянсе провели параллель между нынешней ситуацией и опытом сдерживания Северной Кореи.

Было отмечено, что слишком длительные переговоры могут привести к потере момента, когда еще можно остановить появление ядерного потенциала у враждебной стороны.

Союзники отказали Трампу в помощи

Напомним, ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как иранские силы фактически заблокировали этот стратегический путь, осуществив серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру. Это спровоцировало жесткую реакцию мировых лидеров, которые выдвинули Тегерану ультимативные требования.

В то же время президент США Дональд Трамп требовал от союзников предоставить военный флот для силового разблокирования пролива, однако Великобритания и Германия официально отказали в такой помощи.

Несмотря на отсутствие прямой военной поддержки со стороны ключевых партнеров, в Вашингтоне заявляют, что количество судов, которые проходят через пролив, постепенно растет.

Параллельно с этим Франция и Италия начали непубличные переговоры с Ираном. Целью этих тайных консультаций является получение гарантий безопасного прохода танкеров и восстановление стабильных поставок энергоносителей в Европу без прямого военного столкновения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Аналитика
