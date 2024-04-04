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В НАТО ожидают, что Иран начнет поставки баллистических ракет России

Фото: Иран может начать передачу России баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран, вероятнее всего, начнет передачу баллистических ракет России. Но пока этого не происходит.

Об этом заявил официальный представитель НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Иран заявил, что намерен это сделать и что он поставит баллистические ракеты в Россию, и у нас нет причин полагать, что они не пойдут на это", - заявил чиновник. 

Он подчеркнул, что пока Альянс не наблюдал признаков начала таких поставок. По словам представителя НАТО Тегеран начнет передачу, как только договорится с Москвой о "взаимовыгодных условиях".

Иранские ракеты для России

Напомним, в конце февраля этого года Reuters сообщило о том, что Иран якобы передал россиянам около 400 баллистических ракет. В частности, речь шла о ракетах из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Они способны уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Позже в США отреагировали на слухи и отметили, что пока не могут их подтвердить.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также отрицал, что Россия уже получила баллистические ракеты от Ирана.

В Государственном департаменте США в ответ на информацию в СМИ пообещали, что международное сообщество отреагирует быстро в случае, если Иран все же решит начать поставки ракет в Россию.

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