У НАТО очікують, що Іран розпочне постачання балістичних ракет Росії

Іранські ракети для Росії

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року Reuters повідомило про те, що Іран нібито передав росіянам близько 400 балістичних ракет. Зокрема, йшлося про ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, в тому числі Zolfaghar. Вони здатні знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Пізніше у США відреагували на чутки та зазначили, що поки що не можуть їх підтвердити.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заперечував, що Росія вже отримала балістичні ракети від Ірану.

У Державному департаменті США у відповідь на інформацію в ЗМІ пообіцяли, що міжнародне співтовариство відреагує швидко у випадку, якщо Іран все ж таки вирішить почати постачання ракет в Росію.

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