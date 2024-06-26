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ПАСЕ приняла резолюцию о геноцидном намерении россиян против Украины

Среда 26 июня 2024 19:35
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ПАСЕ приняла резолюцию о геноцидном намерении россиян против Украины Иллюстративное фото: ПАСЕ приняла резолюцию о геноцидном намерении россиян против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала геноцидное намерение в действиях россиян против Украины.

Об этом заявила нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа" в Telegram.

Она отметила, что документ содержит беспрецедентные пункты насчет поддержки украинской культуры и сохранения украинской идентичности.

В частности, резолюция осуждает государственную политику русификации, которую представители страны-агрессора внедряли на временно оккупированных территориях Украины с 2014 года. В частности, речь о запрещении украинского языка, культурной идентичности, литературы и истории.

"(В резолюции - ред.) четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность", - добавила Кравчук.

При этом в ПАСЕ приняли правку, которая признает, что россияне проводят политику русификации по отношению к коренным народам РФ.

Такая резолюция призывает государства-члены ПАСЕ усилить санкции против россиян и предусмотреть полное возмещение на основании международного права.

Также члены ПАСЕ будут помогать Украине собирать доказательства военных преступлений РФ против культурного наследия и разрабатывать проекты для культурного наследия.

Напомним, ранее уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко в интервью РБК-Украина рассказала, что в действиях россиян заметили признаки геноцида.

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