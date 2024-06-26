Марк Рютте - новый генсек НАТО. Чем он известен и какова его позиция по Украине

В НАТО официально избрали нового руководителя Альянса. Им стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Уже в октябре этого года он заменит на этом посту Йенса Столтенберга.

Что известно о новом генсеке НАТО и какова его позиция по отношению к Украине - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Марк Рютте - новый генсек НАТО

О назначении Рютте новым генеральным секретарем Североатлантического альянса сообщили на сайте НАТО. Его кандидатуру утвердили послы стран Альянса в Брюсселе. Официальное назначение, как ожидается, состоится на саммите организации в Вашингтоне 9-11 июля.

"Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, который сменит Йенса Столтенберга", - говорится на сайте НАТО.

Как известно, генсек НАТО является главным должностным лицом Организации Североатлантического договора. Он несет ответственность за координацию работы Альянса, является главой Североатлантического совета и ведет персонал НАТО. Лидер НАТО обеспечивает исполнение решений и выступает от имени всех членов.

Западные СМИ отмечают, что Рютте будет руководить военно-политической организацией в критическое для европейской безопасности время, когда в Украине идет война. Его предшественник, норвежец Йенс Столтенберг, покидающий должность в октябре, пробыл на этом посту более 10 лет. Его мандат неоднократно продлевался, в частности, чтобы сохранить в НАТО стабильность на фоне войны России против Украины.

"Я приветствую выбор союзниками по НАТО Марка Рютте моим преемником. Марк является настоящим трансатлантистом, сильным лидером и создателем консенсуса. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - поздравил Столтенберг своего преемника.

Издание Politico обращает внимание, что несколько препятствий стояли на пути Рютте к этой должности, хоть у него была поддержка Белого дома и большинства других крупных стран-членов, включая Германию. Накануне он стал единственным кандидатом после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис официального объявил, что выходит из гонки за должность генерального секретаря.

Последними странами, чью поддержку нужно было получить Рютте, оставались Словакия и Венгрия. В частности, Венгрия сняла свои возражения. Это произошло после того, как Рютте неофициально предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану иметь возможность отказаться от поддержки Украины в обмен на снятие вето с его кандидатуры. Вдобавок, Турция также высказывалась против заявки Рютте, но в апреле сняла свои возражения.

Кто такой Рютте: факты из жизни и что он говорит об Украине

Марк Рютте - 57-летний политик. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, а с 2006 по 2023 годы являлся лидером нидерландской "Народной партии за свободу и демократию". Он работал в должностях министра социальных дел и министра образования. В 2010 году Рютте возглавил правительство Нидерландов, то есть он находится на этом посту почти 14 лет. По состоянию на лето этого года он занимает 40-ю строчку в списке из пятидесяти человек, которые дольше всего выполняют непрерывно обязанности главы государства или правительства.

Агентство Reuters писало, что Рютте имеет прозвище "тефлоновый Марк" за свою способность возглавлять разнообразные коалиции и выживать в политических передрягах, его называют "прагматическим участником соглашений и мастером консенсуса". В этом смысле премьер-министр Нидерландов давно наладил отношения со Столтенбергом, а также другими лидерами Альянса, от Албании до Литвы и от Польши до США. Вопрос связей с Вашингтоном был еще одним рычагом в пользу Рютте, который имеет отличные отношения с американским президентом Джо Байденом и одновременно является одним из немногих европейских лидеров, пытавшихся поддерживать стабильные отношения с Дональдом Трампом, который может вернуться в Белый дом после выборов в США в ноябре. Кстати, за особые отношения с предшественником Байдена новоназначенный генсек также имеет и другое прозвище - "заклинатель Трампа" (тот, кто способен усмирять гнев американского политика). Как объясняло Politico, так Рютте стали называть с тех пор, как в 2018 году он смог успокоить тогдашнего американского лидера Трампа, когда тот сетовал на недостаточные оборонные расходы со стороны европейских союзников НАТО.

Ряд СМИ пишут, что наибольшим из всех испытаний для Рютте может стать сохранение Альянса, если Трамп снова станет президентом. Ведь последний на вопрос, будут ли защищать США то или иное государствов случае нападения России, он ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО "не станет в защиту подвергшейся нападению страны и даже будет "поощрять" агрессора" делать все, что тот захочет". Но потом Трамп все же смягчил свою риторику.

Также, как обращает внимание Politico, Рютте удалось преодолеть единую слабость в своей кандидатуре - Нидерланды увеличили расходы на оборону до уровня более 2% ВВП, что является необходимым требованием для членов НАТО.

Что касается Украины, то Марк Рютте является ее верным союзником и сторонником президента Владимира Зеленского, отмечает Reuters. Также новый генсек НАТО является ярым критиком Путина. На его мировоззрение, в частности, существенно повлияло сбивание пророссийскими боевиками самолета " Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью. В этой трагедии 196 из 298 жертв оказались гражданами Нидерландов. С этого времени Рютте стал заметно более активным международным деятелем на уровне ЕС. Он годами настаивал, что Альянс должен быть мощным, чтобы противостоять Кремлю и отмечал, что другие лидеры Евросоюза "не должны быть наивными в отношении путинской России".

"Он (Путин - ред.) не остановится в Украине, если мы не остановим его сейчас... Речь идет о соблюдении международного верховенства права", - сказал Рютте в ООН в сентябре 2022 года, семь месяцев спустя после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В то же время, даже предупреждая об угрозе со стороны Путина, он предположил, что российский диктатор "не так силен, как кажется".

"Не переоценивайте мнения Путина. Я много общался с этим человеком. Он не сильный человек, он не сильный парень", - заявлял Рютте.

Следует заметить, что в январе 2023 года Марк Рютте был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого I степени за весомый вклад в укрепление сотрудничества с Украиной и поддержку ее независимости. И небезосновательно. Ведь уже в мае этого года его правительство официально разрешило Украине использовать предоставленные Нидерландами F-16 для будущих ударов по целям на территории РФ.

Как реагирует мир на назначение Рютте

Уже сегодня украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя Рютте с новой должностью, в публикации в сети Х назвал его "принципиальным и сильным лидером".

"Поздравляю Марка Рютте с решением союзников назначить его следующим генеральным секретарем НАТО...Мы рассчитываем на продолжение нашей совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе. Я знаю Марка Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность", - написал Зеленский.

С назначением нового генсека НАТО также приветствовал ряд лидеров стран-членов как Альянса и не только. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Кроме того, Марк Рютте также прокомментировал свое предназначение.

"Для меня большая честь быть назначенным генеральным секретарем НАТО. Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей общей безопасности. Возглавлять эту организацию - это ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно. Большая благодарность всем союзникам за доверие. Я с нетерпением жду начала работы с большой энергией в октябре, как преемник (Йенса Столтенберга - ред.), который прекрасно руководил НАТО в течение 10 лет и которым я всегда очень восхищался", - написал он на странице в соцсети Х.