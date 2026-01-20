В НАТО ограничивают для США доступ к разведданным из-за спора вокруг Гренландии, - СМИ

Чиновники НАТО ограничивают доступ к обмену разведывательной информацией с США. Это происходит на фоне посягательств президента Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper .

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, по данным инсайдеров НАТО, некоторые чиновники начали скрывать обмен разведывательными данными с США.

Доверие, которое строилось десятилетиями, разрушается из-за намерений Трампа аннексировать Гренландию и его угрозы ввести тарифы против стран-членов Альянса.

Кризис доверия

Анонимные спикеры издания сообщают, что сотрудники разведки больше не общаются открыто из-за риска того, что информация поможет Трампу реализовать план аннексии Гренландии.

"Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО", - заявил высокопоставленный инсайдер НАТО изданию The i Paper.

Он добавил, что некоторые сотрудники НАТО чувствовали, что страна, "на которую мы все равнялись и ценили", теперь "ударила нам ножом в спину". В свою очередь, американские военные в НАТО вынуждены извиняться перед коллегами за политику своей страны, что создает атмосферу недоверия.

Это самое серьезное ухудшение связей между Вашингтоном и союзниками со времен Суэцкого кризиса 1956 года. Поэтому делегации Великобритании, Франции и Германии уже работают в Гренландии над планом усиления военного присутствия как сигнала для Трампа.

Подрыв мирового порядка

Открытый обмен разведывательными данными между двумя странами достигает времен секретной миссии "Sinkov Mission" 1941 года о немецких шифрах, которая была критически важным этапом в обмене технологиями и знаниями по криптографии между союзниками во время Второй мировой войны.

С тех пор США и Великобритания продолжают обмениваться разведывательными данными через соглашение, которое часто называют "Два глаза", и разведывательный альянс "Пять глаз", в который входят еще Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Источник в британской разведке, с которым пообщалось издание, сообщил, что последние угрозы Трампа способствовали идее, что Великобритания больше не является союзником движения "Два глаза", а скорее "просто частью Европы".