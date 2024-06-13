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НАТО ограничило обмен разведданными с Венгрией, - СМИ

Четверг 13 июня 2024 22:07
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НАТО ограничило обмен разведданными с Венгрией, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО ограничило обмен разведывательной информацией с Венгрией из-за беспокойства позицией властей страны относительно Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой VSquare.

Как рассказал чиновник НАТО в Брюсселе, решение Альянса означает, что Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

"Проблема состоит в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также находится среди получателей", - отметил он.

По словам чиновника, в связи с этими ограничениями в НАТО создали отдельные каналы передачи информации, к которым представители Венгрии не имеют доступа и даже не знают о них.

Как пояснил бывший работник одной из европейских разведок, главная проблема для НАТО - в политическом руководстве Венгрии.

"Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном счете, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, попадающие на стол Орбана", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над "переопределением своего членства в НАТО". Будапешт хочет иметь возможность отказаться, если Североатлантический союз начнет боевые действия за пределами своих стран-членов. Речь, в частности, о помощи Украине.

"Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - сказал он.

Также 12 июня издание Bloomberg сообщало, что Венгрия обещает не блокировать решения НАТО о помощи Украине. При этом Альянс согласился не привлекать Будапешт к такой поддержке.

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