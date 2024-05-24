Венгрия работает над переоценкой своего членства в НАТО, - Орбан

Венгрия работает, чтобы переопределить свое членство в НАТО. Будапешт хочет, чтобы была возможность отказаться, если Альянс начнет боевые действия за пределами своих стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Bloomberg.

Соответствующее заявление Орбан сделал в интервью венгерскому государственному радио. Венгерский премьер заявил, что его страна хочет переоценить членство в НАТО, и якобы чиновники работают над этим. "Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - сказал он.