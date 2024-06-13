НАТО обмежило обмін розвідданими з Угорщиною, - ЗМІ
НАТО обмежило обмін розвідувальною інформацією з Угорщиною через занепокоєння позицією влади кроїни стосовно Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням VSquare.
Як розповів виданню посадовець НАТО в Брюсселі, рішення Альянсу означає, що Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.
"Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів", - зазначив він.
За словами посадовця, у зв’язку з цими обмеженнями в НАТО створили окремі канали передання інформації, до яких представники Угорщини не мають доступу й ц навіть не знають про них.
Як пояснив колишній працівник однієї з європейських розвідок, головна проблема для НАТО - в політичному керівництві Угорщини.
"Навіть якщо ми довіряємо їхнім старшим офіцерам розвідки, в кінцевому підсумку, якщо ми ділимося з ними інформацією, вона може потрапити в доповіді, які потрапляють на стіл Орбана", - розповів він.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина працює над "перевизначенням своє членство в НАТО". Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів. Мова, зокрема, про допомогу Україні.
"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав він.
Також 12 червня видання Bloomberg повідомляло, що Угорщина обіцяє не блокувати рішень НАТО щодо допомоги Україні. При цьому Альянс погодився не залучати Будапешт до такої підтримки.
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