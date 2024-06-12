Венгрия договорилась с НАТО не поддерживать помощь Украине, но не будет ее блокировать
Венгрия обещает не блокировать решения НАТО о помощи Украине. При этом Альянс согласился не привлекать Будапешт к такой поддержке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сегодня, 12 июня, состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дальнейшему взаимодействию Будапешта и Альянса. В частности, это касалось помощи Украине.
Орбан заявил, что позиция Венгрии по войне в Украине отличается от позиции большинства государств НАТО. Он пообещал, что Будапешт не блокирует помощь Украине. Как сказал Орбан, Венгрия остается "лояльным" членом НАТО.
Столтенберг со своей стороны заявил, что в НАТО принимают решение Венгрии по поводу "неучастия" в усилиях НАТО по Украине.
Генеральный секретарь согласился гарантировать, что Венгрии не придется участвовать в углублении поддержки Украины со стороны Альянса.
Позиция Венгрии по отношению к Украине
Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, венгерские власти делают неоднозначные заявления о войне России против Украины. Будапешт не предоставил Украине военную помощь, а также, по сообщениям СМИ, запретил транзит оружия через территорию страны.
Недавно Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинской формуле мира, потому что якобы не была учтена позиция России.
Также венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что его страна пересмотрит свое членство в НАТО из-за помощи Украине.
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