Венгрия договорилась с НАТО не поддерживать помощь Украине, но не будет ее блокировать

Венгрия обещает не блокировать решения НАТО о помощи Украине. При этом Альянс согласился не привлекать Будапешт к такой поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня, 12 июня, состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дальнейшему взаимодействию Будапешта и Альянса. В частности, это касалось помощи Украине.

Орбан заявил, что позиция Венгрии по войне в Украине отличается от позиции большинства государств НАТО. Он пообещал, что Будапешт не блокирует помощь Украине. Как сказал Орбан, Венгрия остается "лояльным" членом НАТО.

Столтенберг со своей стороны заявил, что в НАТО принимают решение Венгрии по поводу "неучастия" в усилиях НАТО по Украине.

Генеральный секретарь согласился гарантировать, что Венгрии не придется участвовать в углублении поддержки Украины со стороны Альянса.