НАТО обсуждает упрощение процесса сбития самолетов РФ, - Telegraph

НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбитие российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Переговоры сосредоточены на разработке единого набора инструкций по борьбе с вражескими самолетами.
Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями.
Источник, информированный с обсуждениями, сообщил, что "вооружение и траектория" любого самолета будут ключевыми определяющими факторами для восприятия угрозы.
Известно, что министры обороны стран-членов НАТО должны обсудить новые правила сбивания самолетов РФ в среду, 15 октября. Поводом для этого является то, что Европа все больше сталкивается с растущими угрозами со стороны самолетов и дронов России.
The Telegraph напоминает, что лидеры НАТО, включая Дональда Трампа, выступали за сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.
Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерным соперником.
Алексус Гринкевич, генерал США и Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, частным образом призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны" для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.
По словам источников, это помогло бы главнокомандующему Альянса устранить так называемые "национальные предостережения", которые могли бы помешать ему в применении силы.
Многие государства-члены действуют по разным правилам ведения боевых действий под эгидой НАТО. Некоторые требуют от своих пилотов визуального подтверждения предполагаемых угроз, прежде чем принимать меры, в то время как другие могут действовать на основе данных радара.
Это вызвало частные дискуссии относительно того, что нужно сделать, чтобы российский самолет был сбит над территорией союзников.
Кроме многочисленных нарушений воздушного пространства дронами в ряде европейских стран, Кремль также посылает свои истребители для провокаций в странах НАТО.
Например, 19 сентября три истребителя РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.
Еще два российских истребителя заметили над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Инцидент произошел в пределах территориальных вод Польши.
После этих инцидентов страны НАТО предложили различные варианты реагирования на дальнейшие угрозы, поэтому Альянс хочет прийти к единому решению, чтобы беспрепятственно бороться с реальными вызовами.