RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

НАТО обсуждает упрощение процесса сбития самолетов РФ, - Telegraph

Фото: министры НАТО соберутся сегодня на обсуждение (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбитие российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Переговоры сосредоточены на разработке единого набора инструкций по борьбе с вражескими самолетами.

Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями.

Источник, информированный с обсуждениями, сообщил, что "вооружение и траектория" любого самолета будут ключевыми определяющими факторами для восприятия угрозы.

Министры обороны НАТО собираются 15 октября

Известно, что министры обороны стран-членов НАТО должны обсудить новые правила сбивания самолетов РФ в среду, 15 октября. Поводом для этого является то, что Европа все больше сталкивается с растущими угрозами со стороны самолетов и дронов России.

The Telegraph напоминает, что лидеры НАТО, включая Дональда Трампа, выступали за сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.

Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерным соперником.

Главнокомандующий НАТО в Европе призвал создать единую систему сбивания самолетов РФ

Алексус Гринкевич, генерал США и Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, частным образом призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны" для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.

По словам источников, это помогло бы главнокомандующему Альянса устранить так называемые "национальные предостережения", которые могли бы помешать ему в применении силы.

Многие государства-члены действуют по разным правилам ведения боевых действий под эгидой НАТО. Некоторые требуют от своих пилотов визуального подтверждения предполагаемых угроз, прежде чем принимать меры, в то время как другие могут действовать на основе данных радара.

Это вызвало частные дискуссии относительно того, что нужно сделать, чтобы российский самолет был сбит над территорией союзников.

Провокации РФ в Европе

Кроме многочисленных нарушений воздушного пространства дронами в ряде европейских стран, Кремль также посылает свои истребители для провокаций в странах НАТО.

Например, 19 сентября три истребителя РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

Еще два российских истребителя заметили над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Инцидент произошел в пределах территориальных вод Польши.

После этих инцидентов страны НАТО предложили различные варианты реагирования на дальнейшие угрозы, поэтому Альянс хочет прийти к единому решению, чтобы беспрепятственно бороться с реальными вызовами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияРосавиация