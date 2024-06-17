НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая.
Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает РБК-Украина.
Столтенберг добавил, что блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы отправить прямое сообщение своим врагам.
Он рассказал, что между членами были живые консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, и призвал к использованию прозрачности в качестве средства сдерживания.
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", – сказал Столтенберг.
По его словам, ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы альянс был готов к тому, что он назвал более опасным миром.
"Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Конечно, цель НАТО - мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО нет – это более опасный мир", — сказал генсек.
Он предупредил, что Китай в частности инвестирует значительные средства в современное оружие, включая свой ядерный арсенал, который, по словам Столтенберга, к 2030 году вырастет до 1000 боеголовок.
"И это значит, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он никогда раньше не сталкивалась, а это два потенциальных противника с ядерным оружием – Китай и Россия. Конечно, это имеет последствия", – отметил глава альянса.
Напомним, в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что "чрезвычайно тревожное" увеличение количества ядерных боеголовок, развернутых вместе с ракетами и самолетами, предположительно наберет обороты в последующие годы.
Ядерные угрозы со стороны России
Российские официальные лица и СМИ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году регулярно угрожают разным странам мира применением ядерного оружия.
В мае Российская Федерация провела учения по применению нестратегического ядерного оружия.
В Институте изучения войны считают, что такие действия агрессора призваны напугать политиков стран Запада и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным России действиям.
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