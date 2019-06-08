У Молдові Конституційний суд постановив розпустити парламент

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Президент Молдови не має наміру підписувати указ про розпуск парламенту

Конституційний суд (КС) Молдови в суботу, 8 червня, видав постанову про розпуск парламенту країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В КС пояснили, що парламент Молдови повинен був закінчити формування уряду до 7 червня. Перед цим суд поставив, що на формування уряду відводиться 90 днів, а цей термін закінчився опівночі 8 червня.

Повідомляється, що наступним кроком має стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном, а після цього призначення нової дати проведення парламентських виборів. У той же час Додон заявив, що не буде підписувати цей указ, так як вважає, що депутати ще можуть домовитися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови побоюється припинення транзиту газу через Україну. Додон заявив, що сама Молдова спробує якось цю проблему вирішити через інші джерела, хоча і буде непросто.

Нагадаємо, що Конституційний суд вп'яте усунув Додона з поста президента Молдови. У своєму зверненні депутати попросили КС дозволити спікеру Андріану Канду чи прем'єру Павлу Філіпу підписати замість президента Ігоря Додона п'ять законопроектів.