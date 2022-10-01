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В Германии приветствовали заявку Украины на вступление в НАТО, но указали на "нюанс"

Новина українською →
Кишинев, Суббота 01 октября 2022 12:41
В Германии приветствовали заявку Украины на вступление в НАТО, но указали на "нюанс" Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако следует отметить, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которую цитирует Тagesschau.

"Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса", - сказала министр, находясь с визитом в Кишиневе.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.

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