НАТО нет смысла существовать в нынешнем виде, - глава Минобороны Италии

"НАТО больше нет смысла существовать в своем нынешнем виде. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. Когда-то центром были США и Европа, теперь же есть все остальное, с чем нужно строить отношения", - подчеркнул глава Минобороны.

Крозетто добавил, что если НАТО станет организацией, которая возьмет на себя задачу обеспечить мир, ведя переговоры с южными странами мира, "то Альянс станет чем-то совершенно иным".

"Иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", - отметил он.