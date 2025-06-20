НАТО нет смысла существовать в нынешнем виде, - глава Минобороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто не видит смысла в существовании НАТО в нынешнем виде. Теперь США и Европа не являются центром мира.
Как передает РБК-Украина, заявление Крозетто приводит Sky tg24.
"НАТО больше нет смысла существовать в своем нынешнем виде. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. Когда-то центром были США и Европа, теперь же есть все остальное, с чем нужно строить отношения", - подчеркнул глава Минобороны.
Крозетто добавил, что если НАТО станет организацией, которая возьмет на себя задачу обеспечить мир, ведя переговоры с южными странами мира, "то Альянс станет чем-то совершенно иным".
"Иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", - отметил он.
Напомним, страны НАТО на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа страны Альясна занялись оборонными расходами.
В частности, на предстоящем саммите в Гааге генсек Марк Рютте предложит план оборонных инвестиций в размере 5% ВВП, который должна будет соблюдать каждая страна-член Альянса.
Такой план разработали на фоне требований Трампа значительно увеличить расходы на оборону.
В частности, 3,5 % ВВП страны должны будут выделять на основные оборонные расходы, а 1,5 % - на инвестиции в оборону и безопасность.
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