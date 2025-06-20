НАТО немає сенсу існувати в нинішньому вигляді, - глава Міноборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не бачить сенсу в існуванні НАТО в нинішньому вигляді. Тепер США і Європа не є центром світу.
Як передає РБК-Україна, заяву Крозетто наводить Sky tg24.
"НАТО більше немає сенсу існувати у своєму нинішньому вигляді. Колись центром світу був Атлантичний океан, тепер це весь світ. Колись центром були США і Європа, тепер же є все інше, з чим потрібно будувати відносини", - наголосив глава Міноборони.
Крозетто додав, що якщо НАТО стане організацією, яка візьме на себе завдання забезпечити мир, ведучи переговори з південними країнами світу, "то Альянс стане чимось зовсім іншим".
"Інакше ми не досягнемо мети забезпечення безпеки в рамках правил, які діють для всіх", - зазначив він.
Нагадаємо, країни НАТО на тлі приходу до влади в США Дональда Трампа країни Альясна зайнялися оборонними витратами.
Зокрема, на майбутньому саміті в Гаазі генсек Марк Рютте запропонує план оборонних інвестицій у розмірі 5% ВВП, якого повинна буде дотримуватися кожна країна-член Альянсу.
Такий план розробили на тлі вимог Трампа значно збільшити витрати на оборону.
Зокрема, 3,5 % ВВП країни повинні будуть виділяти на основні оборонні витрати, а 1,5 % - на інвестиції в оборону і безпеку.
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