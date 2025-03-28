В НАТО назвали заморозку войны в Украине "худшим сценарием"

Заморозка войны в Украине является худшим из возможных сценариев. Западные партнеры в первую очередь сосредоточены на достижении настоящего длительного мира.

По его словам, обеспечение долговременного прекращения огня - это сложная задача, которая зависит от многих факторов.

"Конечно, все мы стремимся к полному прекращению боевых действий на всей территории Украины и справедливому и прочному миру. Но, как я уже говорил, плохой мир может быть хуже его отсутствия. Замороженный конфликт - это худший сценарий. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на достижении настоящего, длительного мира", - добавил Драгоне.

Перемирие Украины и России

Сейчас между воюющими сторонами действует частичное перемирие. В частности, на Черном море и в энергетике. Как уточнил накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий, "энергетическое перемирие" действует с 25 марта.

Между тем Москва называет дату начала прекращения огня 18 марта. Этот режим должен продержаться не менее 30 суток. По словам Тихого, дата 18 марта является выдумкой россиян, а перемирие действует с даты обнародования заявлений по итогам "косвенных переговоров" при посредничестве США в Саудовской Аравии.

Отметим, украинская сторона считает, что россияне уже нарушили этот режим. Вчера враг массированно обстрелял Херсон, в результате чего пострадал энергетический сектор. Как сообщил президент Владимир Зеленский, официальный Киев ждет реакции от Америки, потому что она должна контролировать соблюдение договоренностей.