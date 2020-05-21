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Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо

Новини » Політика     21.05.2020 - 19:59
Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо
Фото: Дональд Трамп (flickr)

США можуть укласти з Росією нову угоду з контролю над озброєннями

Президент Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо. Раніше Білий дім повідомив союзників про таке рішення.

Про це повідомляє AFP.

Трамп заявив, що у нього хороші відносини з Росією, але вона не дотримується Договору.

"Думаю, що у нас дуже хороші відносини з Росією, але Росія не дотримувалася (договору - ред.). Тому, поки вони не будуть дотримуватися, ми вийдемо. Але є дуже хороший шанс, що ми можемо досягти нової угоди або зробимо щось, щоб знову разом повернути цю угоду", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що США можуть укласти з Російською Федерацією нову угоду з контролю над озброєннями.

Зазначимо, що Договір про відкрите небо - це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів. Договір був укладений 24 березня 1992 року в Гельсінкі (Фінляндія) представниками 23 держав-членів ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору про відкрите небо. Такі наміри в адміністрації Трампа пояснили тим, що Росія порушує пакт.

Крім того, минулого року джерела в Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп підписав документ про намір Сполучених Штатів вийти з Договору з відкритого неба. Однак остаточного рішення у Білому домі тоді так і не прийняли.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампдоговор
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