У Росії заявили про "план Б" на випадок виходу США з Договору про відкрите небо

Фото: МЗС РФ (flickr.com)

У МЗС РФ закликали дочекатися офіційного рішення США

Директор департаменту з питань непоширення та контролю над озброєнням Міністерства закордонних справ Росії Володимир Єрмаков відреагував на можливий вихід Сполучених Штатів Америки з Договору про відкрите небо. Єрмаков заявив про план "Б".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Єрмакова, США "давно не позиціонують себе як надійного партнера", виходячи з цього, у Росії є план "Б". При цьому представник російського МЗС закликав дочекатися офіційного підтвердження виходу США з договору.

Крім того, заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що вихід Вашингтону з договору ударить по системі воєнної безпеки у Європі, яка "і без того ослаблена" та завдасть шкоди інтересам союзників США.

Нагадаємо, сьогодні Білий дім сповістив своїх міжнародних партнерів про вихід США з Договору про відкрите небо. У Вашингтоні заявили, що рішення про вихід з договору пов'язане з порушеннями з боку Росії.

Незадовго до цього американська газета The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі повідомила, що американський президент Дональд Трамп готується оголосити про вихід США з Договору про відкрите небо. Трамп зробить офіційну заяву 22 травня.

Автор: Дмитро Левицький