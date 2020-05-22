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НАТО скликає екстрену нараду через вихід США з Договору про відкрите небо

Новини » Політика     22.05.2020 - 00:46
НАТО скликає екстрену нараду через вихід США з Договору про відкрите небо
Фото: зустріч послів НАТО (Twitter/Reuters)

Нарада послів НАТО запланована вже на п'ятницю, 22 травня

Посли Північноатлантичного Альянсу (НАТО) проведуть екстрену нараду у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо. Нараду запланували на п'ятницю, 22 травня.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Straits Times.

Посли будуть обговорювати заяву президента США Дональда Трампа про те, що він виводить Штати з Договору про відкрите небо з Росією, повідомив один з дипломатів агентству AFP.

Також співрозмовник агентства додав, що на зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю вдень по бельгійському часу, повинні проаналізувати наслідки оголошення Трампа.

Нагадаємо, демократи в Конгрес США внесли резолюцію, яка забороняє президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу самостійно приймати рішення про вихід Вашингтона з міжнародних договорів.

Раніше повідомлялося, що Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору з відкритого неба. Такі наміри в адміністрації Трампа пояснили тим, що Росія порушує пакт.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України НАТОСполучені Штати Америкиоткрытое небо
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