У НАТО схвально оцінили розвиток української армії, - МЗС

Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Значно покращилася ситуація з управління і забезпечення ЗСУ, логістика та керування військами

Північноатлантичний альянс (НАТО) схвально оцінив розвиток української армії, зокрема, у питанні підготовки сержантів та у керуванні військами. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

Крім того, з його слів, значно покращилася ситуація з управління і забезпечення армії, логістика, керування військами.

"Остання оцінка, яку зробив Альянс наприкінці минулого року, свідчить про те, що є серйозний прорив у підготовці, наприклад, сержантського корпусу. Це абсолютно нова для нас справа - професійний сержантський корпус", - сказав Пристайко.

Дипломат також нагадав про ухвалення Україною низки законів, які мають зробити країну більш контрольованою та демократичною.

"Минулого року Україна ухвалила закон про зовнішню безпеку зокрема і взагалі про безпеку. Цим законом передбачається прийняття наступних 6 актів, які мають зробити з України більш сильну державу, разом із тим більш контрольовану і демократичну. Наприклад, це закон про Службу безпеки, закон про розвідувальну діяльність і ще низка законів", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році.