В НАТО нарастает раскол, сбивать ли российские самолеты, - Bloomberg

Разногласия в альянсе

Германия 23 сентября предупредила о рисках сбивать российские самолеты. Почти одновременно президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать более жесткий подход, что совпадает с позицией Польши и стран Балтии.

Премьер Польши Дональд Туск накануне подчеркнул, что "нет места для обсуждения" политики и предупредил о готовности открывать огонь по угрозам в небе.

Нарушения на восточном фланге НАТО

Эстония призвала к срочным заседаниям НАТО и Совбеза ООН после того, как три российских истребителя находились в ее воздушном пространстве 12 минут. Ранее дроны из России нарушали границы Польши и Румынии.

На этом фоне растет давление на альянс выработать убедительный ответ. Без четкой стратегии НАТО рискует потерять эффект сдерживания.

Германия против эскалации

Министр обороны Борис Писториус предупредил, что НАТО может "войти в ловушку эскалации Путина". "Сумбурные требования что-то сбить или показать силу помогают меньше всего. Хладнокровие - это не трусость, а ответственность перед своей страной и Европой", - сказал он в Берлине.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что альянсу нужен "показ силы". Он считает, что в случае продолжения нарушений Россия должна столкнуться с ответным огнем.

США: противоречивые сигналы

Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке поддержал возможность сбивать российские самолеты. "Yes, I do", - ответил он журналисту. Но позже добавил, что все зависит от обстоятельств.

Госсекретарь США Марко Рубио, наоборот, уточнил, что НАТО придерживается политики перехвата, а не уничтожения самолетов, если они не атакуют.