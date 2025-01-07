НАТО направляет десяток кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море

Как отмечает издание, НАТО направит корабли, которые сейчас несут службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В целом их будет около десяти. Они останутся в море до апреля.

Корабли будут размещаться рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать прохождение судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив по-прежнему будут охранять в том числе финские и эстонские корабли.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.