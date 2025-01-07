НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі

Як зазначає видання, НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти. Вони залишаться в морі до квітня.

Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн, ідеться в повідомленні.

Крім того, Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть, зокрема, фінські й естонські кораблі.

Рішення про збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.