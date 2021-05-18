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НАТО може направити до України експертів по боротьбі з гібридними загрозами

Автор: РБК-Україна

Україна і НАТО обговорюють можливість приїзду групи експертів по боротьбі з гібридними загрозами. Київ зацікавлений в обміні досвідом з ефективного реагування.

Про це в Twitter повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, сьогодні ця пропозиція обговорювалася на зустрічі з помічником генсека НАТО з питань новітніх викликів безпеки Девідом ван Віллом.

"Ми обговорили пропозицію направити до України групу підтримки для боротьби з гібридними загрозами, яка буде надавати допомогу з конкретних питань. Ми вітаємо цей крок. Україна, будучи об'єктом постійних гібридних атак, дуже зацікавлена в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російська влада продовжує вести себе агресивно як на світовій арені, так і всередині країни. Поки поведінка Москви не зміниться, економічний тиск і санкції збережуться.

Зазначимо, останнім часом Україна підняла питання надання Плану дій щодо членства в НАТО, але поки не бачить позитивної реакції з боку альянсу.

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