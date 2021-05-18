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НАТО может направить в Украину экспертов по борьбе с гибридными угрозами

Автор: РБК-Украина

Украина и НАТО обсуждают возможность приезда группы экспертов по борьбе с гибридными угрозами. Киев заинтересован в обмене опытом по эффективному реагированию.

Об этом в Twitter сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, сегодня это предложение обсуждалось на встрече с помощником генсека НАТО по вопросам новейших вызовов безопасности Дэвидом ван Виллом.

"Мы обсудили предложение направить в Украину группу поддержки для борьбы с гибридными угрозами, которая будет оказывать помощь по конкретным вопросам. Мы приветствуем этот шаг. Украина, являясь объектом постоянных гибридных атак, очень заинтересована в обмене опытом с НАТО по эффективному реагированию", - отметила она.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские власти продолжают вести себя агрессивно как на мировой арене, так и внутри страны. Пока поведение Москвы не изменится, экономическое давление и санкции сохранятся.

Отметим, в последнее время Украина подняла вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО, но пока не видит положительной реакции со стороны альянса.

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