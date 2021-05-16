МЗС про вступ України в НАТО: поки ми не чули позитивної реакції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки не бачить позитивної реакції на наміри вступити до НАТО. Однак, за його словами, українська сторона не припинить прагнути до членства в Північноатлантичному альянсі.
Про це йдеться в інтерв'ю міністра для німецького каналу Deutsche Welle.
Як наголосив міністр, перспективи євроатлантичного та європейського членства давно вже мали бути надані Україні.
"І я б хотів нагадати, що, наприклад, коли мова заходить про НАТО, на саміті в Бухаресті у 2008 році союзники дали обіцянки. Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції. Але, як ви знаєте, ми прагнемо до членства, так що будемо продовжувати наполягати на цьому", - сказав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен не обіцяв, що Україна цього чи наступного року стане членом НАТО, однак запевнив, що це відбудеться.
"Однак він ще раз запевнив нас у тому, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія - а йшлося про дві країни - стануть членами НАТО і що ми з нашими друзями і партнерами працюватимемо над досягненням цієї мети", - додав він.
Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Цей план потрібен для подальшого вступу України в Альянс.
Глава держави також наголосив, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО.