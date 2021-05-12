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Україна лідирує за виконанням завдань для вступу в НАТО, - Таран

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Києва, Середа 12 травня 2021 13:38
Україна лідирує за виконанням завдань для вступу в НАТО, - Таран Фото: міністр оборони Андрій Таран (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні Україна є лідером з виконання завдань для вступу до НАТО. Деякі з останніх прийнятих до альянсу країн не виконали реформи, які вже провела Україна.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, з приводу виконання завдань для вступу в НАТО українська сторона "напевно, знаходиться на першому місці".

"Спілкуючись з головнокомандувачами країн-членів НАТО, я прийшов до висновку, що дуже багато того, що ми вже виконали, далеко не всі країни виконали, які вже прийняті. Особливо ті, яких приймали останнім часом", - заявив Хомчак.

При цьому він підкреслив, що головне навчитися планувати спільні з НАТО операції та бути взаємосумісними.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав членство України в НАТО історично неминучим. При цьому на сьогодні рано говорити, що червневий саміт пройде взагалі без участі української сторони.

У той же час він сумнівається, що на ньому Україні офіційно нададуть План дій щодо членства в Альянсі. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.

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