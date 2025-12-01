ua en ru
В НАТО намерены изучить возможность "превентивного удара" по России

Понедельник 01 декабря 2025 02:51
В НАТО намерены изучить возможность "превентивного удара" по России Фото: глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Getty images)
Автор: Маловичко Юлия

НАТО может перейти к более активным действиям в ответ на российские кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства. В Альянсе уже изучают возможность нанесения "превентивного удара" по РФ.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам Драгоне, Альянс оценивает шаги по усилению ответа на гибридную активность России.

"Мы изучаем все… В киберпространстве мы скорее реактивны. Быть агрессивнее или проактивнее вместо реактивных - это то, о чем мы думаем", - сказал он.

Давление из Восточной Европы

Европа уже пережила ряд инцидентов, связанных с гибридной войной РФ: от взрывов кабелей в Балтийском море до масштабных кибератак. Некоторые дипломаты, особенно из восточных стран НАТО, призывают переход от чисто реактивных действий к активному ответу.

Наиболее реально это сделать в киберпространстве, где страны имеют наступательные инструменты. Гораздо сложнее - в случаях диверсий или вторжений дронов.

Драгоне заявил, что "превентивный удар" также может рассматриваться как "оборонительное действие", но признал:

"Это дальше нашего нормального образа мышления и поведения… Быть более агрессивными по сравнению с агрессивностью нашего оппонента - это вариант. (Но возникает вопрос) правовой базы, юрисдикции, кто это будет делать?", - заявил адмирал.

Baltic Sentry сработала, но проблемы остаются

По его словам, миссия Baltic Sentry, в рамках которой корабли, самолеты и морские дроны патрулируют Балтийское море, показала эффективность.

"От начала Baltic Sentry ничего не произошло. Это означает, что сдерживание работает", - отметил Каво Драгоне.

Впрочем, беспокойство у членов Альянса остается. В частности, после того, как финский суд закрыл дело по экипажу судна Eagle S, связанного с российским "теневым флотом", которое повредило несколько подводных электрических и дата-кабелей. Суд счел, что инцидент произошел в международных водах.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на вопрос FT, означает ли это "карт-бланш" для российских судов, ответила:

"Да, и это проблема".

Она добавила, что более решительный подход - это то, что мы также изучаем, но отметила:

"Пока потребности в этом не было. Мы также должны сделать шаг назад и проанализировать, к чему стремится агрессор… Не следует быть истерическими. У нас есть своя стратегия и она достаточно надежна". - сказала Валтонен.

Этика и право налагают ограничения

Драгоне признал, что НАТО сталкивается с ограничениями, которых нет в России:

"У нас гораздо больше лимитов, чем наш оппонент, из-за этики, права, юрисдикции. Это проблема… Я не хочу говорить, что это проигрышная позиция, но она тяжелее, чем у нашего оппонента", - заявил глава военного комитета НАТО и адмирал Каво Драгоне.

Он подчеркнул, что главной задачей Североатлантического союза является сдерживание предстоящей агрессии.

"Как именно достигается сдерживание - ответ, превентивный удар - это то, что мы должны глубоко проанализировать, потому что в будущем может…" - сказал он.

Военные учения НАТО на фоне угрозы РФ

Напомним, в Румынии состоялись масштабные учения НАТО, во время которых Европа тренировала оборону в условиях сокращения военного присутствия США и возможной агрессии РФ.

В то же время отметим, что в сентябре в Польше прошли стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Польши, в маневрах участвовали около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.

Кроме того, Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием "Северный топор 2025" в городе Кухмо. В них принимают участие британские военные и 600 единиц техники.

