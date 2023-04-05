У НАТО есть критерии для нового генсека, но нет кандидата: кто может возглавить Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может покинуть свой пост осенью. В Альянсе есть видение "идеального" преемника, но реальных кандидатов пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание сообщает, что в Брюсселе говорят о том, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО. Так, у нее хорошие рабочие отношения с Вашингтоном. Ранее она была министром обороны Германии, а как президент Еврокомиссии имеет опыт работы с большинством глав правительств Альянса. Кроме того, если она будет выбрана, она станет первой женщиной-лидером НАТО.

Однако, по мнению сотрудников НАТО и Комиссии, эти разговоры скорее являются желаниями, чем намеки на незапланированную смену работы. Ведь нет никаких доказательств того, что фон дер Ляйен заинтересована в этой роли, и в Брюсселе не ожидают, что она уйдет в отставку до окончания своего первого президентского срока в 2024 году.

Также возможным кандидатом в генсеки НАТО рассматривают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако он настаивает, что не хочет этого поста.

"Эти предположения показывают, насколько вторжение России в Украину изменило НАТО - и кто может его возглавить. Война привлекла внимание к Альянсу, сделав эту работу более политически чувствительной и громкой, чем в прошлом. И союзники вдруг стали намного осторожнее насчет того, кого они хотят на трибуне, чтобы говорить от их имени", - отмечают в Politico.

Издание отмечает, что ходят разговоры об "идеальном" кандидате, но настоящие переговоры не проводятся.

Требования к кандидату

Официальные лица считают, что следующим руководителем НАТО должен быть европейцем, который сможет тесно сотрудничать с кем-либо, кто находится в Белом доме.

Он или она также должны поддерживать Украину, но не столь агрессивно, чтобы напугать страны, которые обеспокоены провокациями России. Этот человек должен обладать авторитетом - вероятно, бывший глава государства или правительства - который может получить единодушную поддержку из 31 столицы и, что самое важное, из США.

Кандидатура фон дер Ляйен

У президента Еврокомиссия есть препятствий для того, чтобы стать будущим генсеком НАТО.

Если Столтенберг уйдет с должности осенью, как было запланировано, его замена придет в должность за год до окончания полномочий фон дер Ляйен в Комиссии в конце 2024 года. К тому же она может даже добиваться еще одного 5-летнего срока в должности.

Распространены предположения, что Столтенберга могут попросить остаться на должности, по крайней мере на время, чтобы дать возможность такому кандидату, как фон дер Ляйен, прийти на должность позже.

При этом сам Столтенберг занимает должность более восьми лет и, похоже, очень хочет вернуться домой в Норвегию.

Альянс разделился по этому вопросу. Некоторые страны, особенно те, которые не входят в ЕС, предпочли бы принять быстрое решение, чтобы избежать выборов в Евросоюзе в 2024 году. Европейский дипломат выразил опасение, что НАТО станет "утешительным призом в более широкой европейской политике", поскольку лидеры торгуются по поводу того, кто будет руководить основными институтами ЕС.

Кроме того, некоторые наблюдатели говорят, что фон дер Ляйен несет ответственность за относительно плохое состояние обороны Германии.

В самой Еврокомиссии отрицают, что фон дер Ляйен является кандидатом на должность генсека НАТО и сама она не комментирует эти предположения.

Какие еще есть кандидаты

Премьер-министр Нидерландов Рютте отверг предположение о роли генсека НАТО, заявив, что хочет "в общем покинуть политику и заняться чем-то совсем другим".

Однако источники издания говорят, что нидерландского лидера не стоит ограничивать вниманием. Рютте имеет большой опыт работы с лидерами Альянса и поддерживает тесные трансатлантические связи. Нидерланды также достаточно мощны в обороне - они были одним из крупнейших европейских доноров Украины.

"Имя Рютте постоянно сплывает, но никакого движения по этому поводу, кроме сплетен, нет", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Среди других возможных кандидатов иногда упоминаются премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и премьер-министр Испании Педро Санчес, а также в меньшей степени министр обороны Британии Бен Уоллес, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Но, несмотря на сплетни, официальные лица признают, что многие из этих имен на данном этапе политически невозможны.

Каллас, например, воспринимается как слишком агрессивная. И наоборот, Канада и некоторые южноевропейские страны рассматриваются в Альянсе как отстающие в инвестициях в оборону. Кроме того, некоторые столицы будут выступать против кандидата, который не является членом ЕС, усложняя кандидатуру Уоллеса.