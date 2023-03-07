ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Еврокомиссии может претендовать на пост генсека НАТО. СМИ назвали условие

Новина українською →
Брюссель, Вторник 07 марта 2023 13:02
Глава Еврокомиссии может претендовать на пост генсека НАТО. СМИ назвали условие Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Однако это случится при условии, если ее не переизберут в Еврокомиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica.

По данным издания, фон дер Ляйен уже начала подготовку к такому шагу несколько недель назад.

Кроме того, глава Еврокомиссии 7 марта отправится в Канаду и США. Издания подчеркивает, что ее поездку следует "рассматривать в ином свете", то есть с возможным выдвижением как кандидата на роль генсека НАТО.

По информации итальянской газеты, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса попытают продлить полномочия Йенса Столтенберга, срок которых заканчивается в сентябре, еще на год. Срок полномочий фон дер Ляйен истекает летом 2024 года.

Газета отмечает, что Урсула фон дер Ляйен стала бы "идеальным решением" для США, поскольку Вашингтон давно рассматривает на этой должности женщину.

Напомним, ранее в СМИ предполагали, что срок полномочий Йенса Столтенберга как генсека НАТО может быть продлен еще на год на фоне продолжающейся войны России против Украины.

При этом другие издания сообщают, что Столтенберг намерен покинуть свой пост в срок - осенью этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия НАТО
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти