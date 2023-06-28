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НАТО должно гарантировать уничтожение "вагнеровцев", если они вторгнутся в Польшу, - Зеленский

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Киев, Среда 28 июня 2023 18:11
НАТО должно гарантировать уничтожение "вагнеровцев", если они вторгнутся в Польшу, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс должен предоставить гарантии Литве и Польше, которые предусматривают полное уничтожение "вагнеровцев" в случае их вторжения на территорию этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Если Альянс мощный, то НАТО должно единогласно сказать обществу Польши и Литвы, что если хоть одна нога одного человека из "Вагнера" будет на независимой территории Литвы или Польши, уничтожены будут "вагнеровцы", все", - отметил Зеленский.

По его словам, такое уничтожение наемников ЧВК "Вагнера" должно происходить повсеместно, на какой бы территории они бы не находились.

Глава государства добавил, что саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, является прекрасной платформой для того, чтобы озвучить подобные планы.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пошел штурмовать Москву под предлогом того, что тыловые лагеря его наемников якобы атаковали регулярные войска России.

Для своего штурма он собрал 25 тысяч солдат, за день им удалось взять под контроль Ростов и местные военные объекты. Но поход Пригожина быстро закончился после того, как он пообщался с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Уже вчера, 27 июня, стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

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