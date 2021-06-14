ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Брюсселі стартує саміт НАТО: питання України на порядку денному

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 13:45
У Брюсселі стартує саміт НАТО: питання України на порядку денному Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перерахувала кілька тем, які обговорять на саміті НАТО. Хоча захід відбувається без участі нашої держави, але питання України на порядку денному.

Про це повідомляє CNN.

"Вона перерахувала деякі виклики, які будуть обговорені на порядку денному, зокрема Росію, Індо-Тихоокеанський регіон та Китай. Щодо Афганістану, Меркель сказала, що лідери обговорять, чого там вдалося досягти, чого можна навчитися та "майбутні концепції", - сказано у повідомленні.

Канцлер зазначила, що на саміті обговорять "гібридні виклики", кібератаки, а також російську кампанію дезінформації, яка впливає на Німеччину.

"Ситуація в Україні та "загрози в Білорусі, де загрожують правам людини", також є на порядку денному", - поінформувала Меркель.

Нагадаємо, у понеділок в Брюсселі стартує саміт НАТО, який вперше пройде за участю Джо Байдена в якості президента США. Зустріч проходить у вузькому колі, і Україну на неї не запросили, хоча Київ дуже розраховував на присутність.

Як писало РБК-Україна, у НАТО немає консенсусу з приводу надання Плану дій щодо членства для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі НАТО Україна Саміт Ангела Меркель
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків