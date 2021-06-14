У Брюсселі стартує саміт НАТО: питання України на порядку денному

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перерахувала кілька тем, які обговорять на саміті НАТО. Хоча захід відбувається без участі нашої держави , але питання України на порядку денному.

"Вона перерахувала деякі виклики, які будуть обговорені на порядку денному, зокрема Росію, Індо-Тихоокеанський регіон та Китай. Щодо Афганістану, Меркель сказала, що лідери обговорять, чого там вдалося досягти, чого можна навчитися та "майбутні концепції", - сказано у повідомленні.

Канцлер зазначила, що на саміті обговорять "гібридні виклики", кібератаки, а також російську кампанію дезінформації, яка впливає на Німеччину.

"Ситуація в Україні та "загрози в Білорусі, де загрожують правам людини", також є на порядку денному", - поінформувала Меркель.