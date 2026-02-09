НАТО игнорирует опыт Украины? Аналитики указали на недостаток танковых учений в Румынии

Война в Украине показала уязвимость танков без антидроновой защиты. Несмотря на это на учениях НАТО отрабатывают традиционную тактику без учета этой угрозы, что вызвало критику аналитиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Румыния и США провели танковые учения: задействовали Abrams и TR-85M1

Минобороны Румынии сообщило о проведении совместных учений румынских и американских военных на полигоне Смирдан, которые длились с 29 января по 4 февраля.

Целью тренировок было повышение уровня боевой подготовки подразделений и усиление оперативной совместимости армий обеих стран.

Совместные тактические тренировки

Во время учений военные отрабатывали тактические действия на уровне подразделений, управление войсками, а также боевую стрельбу днем и ночью. По данным издания Defense Romania, от Румынии в тренировках участвовали военнослужащие 284-го танкового батальона "Куза Вода", которые использовали четыре танка TR-85M1 Bizonul.

Американская сторона привлекла пять танков M1A2 SEPv2 Abrams.

Погодные трудности во время учений

По словам подполковника румынской армии Михая Бенеску, в целом поставленные задачи были выполнены, хотя проведение учений осложняли сложные погодные условия и низкие температуры.

Выявленные технические проблемы удалось оперативно устранить силами ремонтной бригады.

Критика формата тренировок

В то же время, украинский аналитический портал Defense Express обратил внимание, что формат учений не полностью соответствует требованиям современной войны.

В частности, эксперты отметили отсутствие на танках элементов антидроновой защиты, которая сегодня является критически важной для выживания бронетехники на поле боя.

Стоит напомнить, еще в 2024 году, уже бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан делал заявление об эффективности Abrams в Украине. В частности, он говорил, что танки Abrams оказались не очень полезными на фронте в Украине.

"Когда дело доходит до танков Abrams, мы отправили в Украину танки Abrams. Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", - сказал Салливан.