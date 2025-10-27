Ядерная безопасность мира под вопросом? Путин денонсировал соглашение с США о плутонии
Российский диктатор Владимир Путин официально разорвал соглашение с США о совместном уничтожении 34 тонн оружейного плутония. Это вызвало беспокойство относительно будущего ядерной безопасности в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Межправительственное соглашение предусматривало, что обе страны должны уничтожить по 34 тонны плутония, который ранее использовался для изготовления ядерных боеголовок и был признан избыточным для военных целей.
Решение о денонсации стало окончательным шагом в процессе, который Россия фактически начала еще в 2016 году. Еще тогда Москва обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по договору - там заявили, что США якобы не выполняют технические условия уничтожения плутония, а также используют ситуацию для "недружественных действий" против РФ.
В подписанном Путиным указе говорится, что денонсация вызвана "угрозой стратегической стабильности" со стороны США. Среди политических требований России - снятие санкций, введенных после оккупации Крыма в 2014 году, и компенсация экономических потерь от ограничений.
Подробности соглашения по уничтожению оружейного плутония
Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано еще в августе 2000 года - вскоре после первой инаугурации Путина - и стало одним из ключевых шагов по ядерному разоружению после "холодной войны".
Согласно договору США и Россия обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, который остался после Холодной войны и был признан избыточным для военных нужд. Этого объема хватило бы для изготовления примерно 17 тысяч ядерных боеголовок.
Россия ратифицировала документ в 2011 году, а запуск программы переработки плутония как компонента топлива для АЭС планировался на 2018-й.
Однако проект так и не был реализован - в 2016 году Москва приостановила действие договора, обвинив США в невыполнении обязательств и изменении условий утилизации.
Теперь же Владимир Путин официально разорвал данное соглашение с США.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя решение, заявил, что "продолжение выполнения обязательств по этому соглашению для России больше неприемлемо".
Напомним, Российская Госдума 8 октября 2025 года приняла законопроект о денонсации соглашения между Россией и США об утилизации оружейного плутония.
Денонсация соглашения фактически прекращает один из последних инструментов контроля над ядерными материалами между двумя ядерными державами, что может поставить под сомнение глобальную ядерную безопасность.