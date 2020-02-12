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НАТО хоче відновити присутність в Іраку

Новини » В світі     12.02.2020 - 14:08
НАТО хоче відновити присутність в Іраку
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО має намір не допустити повернення ІДІЛ у регіон

Північноатлантичний Альянс планує відновити перебування в Іраку для недопущення повернення до регіону бойовиків "Ісламської держави". Про це в середу, 12 лютого, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг очікує, що міністри оборони країн-НАТО погодяться "активізувати і надати більшу підтримку Іраку".

"Оскільки надзвичайно важливо, щоб ІДІЛ ніколи не повернулася. Ми бачили насильство, за яке вони несуть відповідальність, і від якого постраждали Ірак та союзники НАТО", - пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше НАТО оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідери Франції, Німеччини та Великобританії - Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон закликали владу Іраку забезпечити необхідну підтримку очолюваної США антитерористичної коаліції. У підсумку Ірак відновив операцію проти "Ісламської держави" в регіоні, але тільки на час, поки не буде прийнято рішення про подальші взаємини між Іраком і коаліцією.

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