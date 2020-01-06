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НАТО виступило за збереження місії в Іраку

Новини » В світі     06.01.2020 - 22:19
НАТО виступило за збереження місії в Іраку
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Альянс готовий відновити місію в Іраку після відновлення безпеки

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступив за збереження своєї місії в Іраку. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, всі країни НАТО висловили повну підтримку боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава в Іраку і Сирії. При цьому Альянс готовий відновити свою навчальну місію в Іраку після того, як буде відновлено безпека на місцях.

"НАТО залишається в тісному контакті з іракською владою, щоб діяльність військових інструкторів альянсу в країні по підготовці іракських військових відновлена найближчим часом. Що б ми ні робили, безпека нашого персоналу має для нас ключове значення", - заявив Столтенберг.

Раніше РБК-Україна писало, що НАТО оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни. в Іраку почали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Зокрема, місцеві влади обмежили наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

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