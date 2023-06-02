Запасы истощаются. Столтенберг призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону

Альянс призывает страны-члены тратить не менее 2% от ВВП на оборону. Союзники по НАТО должны подписать больше контрактов с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство, ведь их запасы боеприпасов истощаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в комментарии Bloomberg .

"Нам нужно действительно подписывать контракты, потому что тогда промышленность готова инвестировать и наращивать производство", - сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО пригласил представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе позже этого месяца для содействия контактам.

Глава НАТО выразил надежду, что союзники также договорятся о плане действий оборонной промышленности, когда лидеры соберутся на саммите в Вильнюсе в июле, в котором будет описано, как увеличить производство и совместные закупки, а также обеспечить оперативную совместимость и стандартизацию.

Альянс также согласился с новыми инструкциями по боевым боеприпасам, включая 155-мм артиллерийские снаряды, чтобы обеспечить страны большими запасами как для продолжения поддержки Украины, так и для собственных оборонных нужд.

"На данный момент союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину - это нестабильный путь, поэтому нам нужно наращивать производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - сказал Столтенберг.

Нормы расходов на оборону в НАТО

Альянс намерен согласовать новое обещание по поводу расходов на оборону, которое станет главной темой обсуждения министров обороны во время их встречи. Согласно нынешним обязательствам, подписанным в 2014 году, союзники по НАТО согласились тратить 2% ВВП до 2024 году, но только восемь из 31 члена достигают этой цели.

Столтенберг сказал, что дискуссии еще продолжаются, но Альянс ожидает, что союзники достигнут 2% как можно быстрее, потому что война в Украине продемонстрировала неотложность этого.

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