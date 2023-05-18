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Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, - Столтенберг

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Четверг 18 мая 2023 23:45
Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Страны-члены НАТО должны тратить на оборонные меры минимум 2% ВВП.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Он выразил ожидание, что те союзники, которые еще не достигли этого уровня, сделают это "быстрее всего".

"Два процента – это уже не цель в будущем, а абсолютный минимум, которого должны достичь все – не за десятилетие, а как можно скорее", - сказал Столтенберг.

Напомним, Столтенберг также сказал, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.

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НАТО Йенс Столтенберг
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