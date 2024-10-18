НАТО готовится к уменьшению роли США в поддержке Украины после выборов, - CNN

Представители НАТО заявляют, что готовятся к тому, что США будут играть меньшую роль. Особенно после прошедших выборов президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

"Мы не можем ожидать, что США будут продолжать брать на себя непомерное бремя в поддержке Украины... поэтому генеральный секретарь хочет, чтобы НАТО играла ведущую роль в оказании помощи, а не один союзник переводил на себя эту роль", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Он также отметил, что Европа должна сделать еще больший шаг вперед.

По данным издания, потенциальная победа Трампа поставила под вопрос будущее американской помощи Украине. В прошлом месяце бывший президент отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и назвал украинского президента Владимира Зеленского "коммивояжером", которому "не следовало разрешать начинать эту войну".