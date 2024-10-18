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НАТО готується до зменшення ролі США в підтримці України після виборів, - CNN

США, П'ятниця 18 жовтня 2024 20:52
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НАТО готується до зменшення ролі США в підтримці України після виборів, - CNN Фото: НАТО готується до зменшення ролі США в підтримці України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Представники НАТО заявляють, що готуються до того, що США відіграватимуть меншу роль. Особливо після проведених виборів президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не можемо очікувати, що США продовжуватимуть брати на себе непомірний тягар у підтримці України... тому генеральний секретар хоче, щоб НАТО відігравала провідну роль у наданні безпекової допомоги, а не один союзник перекладав на себе цю роль", - заявив високопоставлений представник НАТО.

Він також зауважив, що Європа має зробити ще більший крок уперед.

За даними видання, потенційна перемога Трампа поставила під сумнів майбутнє американської допомоги Україні. Минулого місяця колишній президент відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і назвав українського президента Володимира Зеленського "комівояжером", якому "не слід було дозволяти починати цю війну".

"Я дуже стурбований... Оптимізм - це не те слово, яким я б описав ситуацію в Україні зараз", - сказав представник НАТО.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте днями заявив, що у всіх членів НАТО є бажання та воля надати Україні все необхідне, щоб продовжувати боротьбу з агресією Росії.

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