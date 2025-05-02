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Рютте попробует удовлетворить требование Трампа об оборонных расходах в НАТО, - Reuters

Пятница 02 мая 2025 23:21
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Рютте попробует удовлетворить требование Трампа об оборонных расходах в НАТО, - Reuters Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек НАТО Марк Рютте хочет убедить членов Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить дополнительные 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, такое предложение может позволить президенту США Дональду Трампа "объявить о победе" на саммите НАТО в Гааге в июне, даже не обязывая европейские страны и Канаду выполнять обязательства по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.

По состоянию на сейчас страны НАТО должны тратить на оборону 2% от ВВП. И 22 страны Альянса из 32 достигают такой отметки.

Ни одна страна НАТО не выполняет цель Трампа в 5%. США тратят около 3,2% ВВП на оборону. Польша тратит наибольшую долю своего ВВП - более 4%.

В свою очередь пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт рассказала, что Рютте "неоднократно говорил о необходимости увеличения расходов на оборону, чтобы достичь целей по возможностям, которые союзники скоро согласуют, и чтобы обеспечить более справедливое распределение бремени среди союзников".

Требования Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону. Согласно слухам в СМИ, США угрожают отказаться от защиты тех стран-союзников, которые не повысят оборонные расходы.

При этом в СМИ появилась информация, что Трамп может не поехать на саммит НАТО, если союзники не будут тратить больше средств на оборону.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марк Рютте
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