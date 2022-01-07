НАТО готове вислухати пропозиції Росії щодо безпеки. Але консультуючись з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий вислухати пропозиції Росії щодо безпеки в Європі. Однак переговори з РФ будуть відбуватися в консультаціях з найближчими партнерами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу генсека НАТО.

"Ми завжди готові слухати, що непокоїть Росію. Але для того, щоб діалог був значущим, ми повинні слухати, що непокоїть членів НАТО. Також це має відбуватися в консультації з Україною, Грузією, Молдовою та ЄС", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що, попри готовність до діалогу з Росією, країни Альянсу повинні бути готовими до того, що дипломатія не допоможе стримати Москву.