НАТО договорилось создать миссию для увеличения помощи Украине, - МИД Польши

По его словам, речь не идет о вступлении в войну, а о более скоординированном использовании, например, возможностей Североатлантического альянса в сфере планирования и подготовки.

"Мы решили создать миссию НАТО. Это не значит, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно", – рассказал он.

Он также ответил на вопрос, касающийся идеи создать специальный пятилетний фонд для помощи Украине объемом 100 млрд евро.

"Путину было бы важно понять, что мы планируем это – как надо – на несколько лет. Он не может выиграть через несколько месяцев или даже через год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе продолжительный конфликт", - сказал он.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. По его словам, союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Позже глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина еще может добиться успеха в своей борьбе против России. Однако партнеры должны увеличить свою помощь.

2 апреля Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение может быть принято на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда следует учитывать национальные взносы.

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