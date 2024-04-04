НАТО домовилось створити місію для збільшення допомоги Україні, - МЗС Польщі

За його словами, мова не йде про вступ у війну, а про більш скоординоване використання, наприклад, можливостей Північноатлантичного альянсу у сфері планування та підготовки.

"Ми вирішили створити місію НАТО. Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано", - розповів він.

Він також відповів на питання щодо ідеї створити спеціальний п’ятирічний фонд для допомоги Україні обсягом 100 млрд євро.

"Путіну було б важливо зрозуміти, що ми плануємо це – як треба – на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", - сказав він.

Підтримка України з боку НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. За його словами, союзники по НАТО передають 99% усієї військової допомоги.

Пізніше голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна ще може домогтися успіху у своїй боротьбі проти Росії. Однак партнери повинні збільшити свою допомогу.

2 квітня Bloomberg написало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів для допомоги Україні, який діятиме п'ять років.

Як уточнювало видання, таке рішення можуть ухвалити на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Своєю чергою сам Столтенберг, коментуючи чутки в ЗМІ, відмовився розкривати деталі та заявив лише про те, що Україні "потрібно більше грошей".

При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, реагуючи на ініціативу, сказав, що в рамках фонду слід враховувати національні внески.

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